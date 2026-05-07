В Україні вже втретє за день загроза балістики: куди можуть прилетіти ракети
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві та майже половині України пізно ввечері, 7 травня, уже втретє оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили знову через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.
Крім ракетної небезпеки, подекуди є ще загроза від «Шахедів». Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:
Дніпропетровщина:
→Павлоград/р-н;
→Кривий Ріг.
Одещина:
→Одеса/р-н з акваторії Чорного моря.
Також є загроза від ворожих КАБів на Запоріжжі, попередили Повітряні сили.
Нагадаємо, що сьогодні в обід в Україні уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Вдруге загроза балістики була оголошена близько 19:00.