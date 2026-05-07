Укрaїнa
318
1 хв

В Україні вже втретє за день загроза балістики: куди можуть прилетіти ракети

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 7 травня

Повітряна тривога 7 травня / © ТСН

У Києві та майже половині України пізно ввечері, 7 травня, уже втретє оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили знову через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.

Крім ракетної небезпеки, подекуди є ще загроза від «Шахедів». Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:

Дніпропетровщина:

  • →Павлоград/р-н;

  • →Кривий Ріг.

Одещина:

  • →Одеса/р-н з акваторії Чорного моря.

Також є загроза від ворожих КАБів на Запоріжжі, попередили Повітряні сили.

Нагадаємо, що сьогодні в обід в Україні уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Вдруге загроза балістики була оголошена близько 19:00.

