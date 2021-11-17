В Україні вже 17 областей з показниками "червоної" зони: де найгірша COVID-ситуація

В Україні вже 17 областей з показниками "червоної" зони: де найгірша COVID-ситуація

"Червона" зона карантину 18 листопада розшириться.

В Україні станом на 17 листопада "червоній" зоні епідемічної небезпеки відповідають 17 областей та місто Київ. Ще п'ять областей у "помаранчевій" зоні і дві у "жовтій".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 листопада

Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем до "червоної" зони карантину належать: м. Київ, Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони належать - Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська, Чернівецька області. "Жовтими" вдається втриматися Кіровоградській і Тернопільській областям.

До слова, від завтра, 18 листопада, до "червоної" зони карантину додасться Вінницька область.

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Коронавірус в Україні: Вінницька область переходить у "червону" зону

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