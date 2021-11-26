В Україні вже чотири області з показниками "жовтої" зони: де покращується COVID-ситуація

В Україні вже чотири області з показниками "жовтої" зони: де покращується COVID-ситуація

"Жовта" зона карантину 26 листопада розшириться.

В Україні станом на 26 листопада у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 19 регіонів. Ще чотири області - "помаранчеві", чотири - "жовті".

Про це свідчать дані МОЗ.

Також читайте Українцям назвали імовірні терміни початку наступної хвилі COVID-19

Згідно зі статистикою, до "червоної" зони карантину належать: м. Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони тепер належать - Полтавська і Харківська області. "Жовтими" є чотири області - Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні незабаром набудуть чинності карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян, у "жовтих" зонах. Відвідувати громадські заклади можна буде лише вакцинованим проти коронавірусу принаймні одною дозою або тих, хто має негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Як повідомлялося, терміни дії "жовтого" сертифікату в Україні буде змінено.

Читайте також: