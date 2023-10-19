В Україні вже циркулюють віруси: як захиститися та хто в зоні ризику

В Україні почався епідемічний сезон, коли наш організм атакують грип, ГРВІ, а також COVID-19. Про початок епідсезону свідчить зростання захворюваності удвічі за останній тиждень.

Найуразливіша група населення – це люди старше 60 років і ті, хто у кого хронічні недуги. У них у всіх ослаблена імунна система.

До того ж, віруси, особливо COVID-19, постійно мутують і пристосовуються до змін. Як і раніше, єдиний спосіб захистити себе і своїх близьких – вакцинація. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що базовий курс вакцинації – це два щеплення і один бустер, який робиться через п’ять місяців після другого щеплення.

Навіть якщо літня людина отримала три щеплення, вік і наявність хронічних захворювань диктують необхідність зробити четверте і п’яте бустерні щеплення. Їх можна отримати через п’ять місяців після попереднього. Саме такий алгоритм вакцинації дозволяє знизити кількість летальних випадків.

Одночасно зі щепленням від COVID-19 можна зробити вакцину від грипу. Щеплення від вірусу COVID-19 безкоштовне, а вакцина від грипу продається в аптеках.

Лікар-інфекціоніст Федір Лапій повідомив, що вакцини проти грипу і COVID-19 можуть вводитися за один візит до медзакладу. Таких на сьогодні близько 2 тисяч. Переважно вони розташовані в поліклініках, лікарнях та амбулаторіях. Для важкодоступних регіонів і прифронтових зон діють мобільні лікарські бригади. Декларація з лікарем для щеплення не має значення.

Підвищувати обізнаність населення з цих питань покликана інформаційна кампанія, яка розпочалася в межах проекту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». Проєкт розрахований на п’ять років і полягає у допомозі уряду України протидіяти загрозам громадському здоров’ю і виконувати критично важливі функції в цій системі. Проєкт уже рік втілюється в Україні, сприяючи захисту здоров’я населення у кризовий період.