В Україні вже понад 10 областей з показниками "помаранчевої" зони: де найгірша ситуація

В Україні вже понад 10 областей з показниками "помаранчевої" зони: де найгірша ситуація

В Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні.

В Україні через коронавірус станом на 6 жовтня вже одинадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Згідно з даними,"помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Найгірші показники рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом наразі в Харківській, Херсонській областях - 76,6 та 70,8 на 100 тисяч населення, відповідно (норма має становити до 60 на 100 тисяч населення). Також через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом "помаранчевій" зоні відповідають Вінницька, Рівненська, Херсонська, Хмельницька області.

У Донецькій та Запорізькій області перевищено норму завантаженості ліжок з киснем - 67,1% та 65,6%, відповідно, за максимально дозволеної норми 65%.

Високий рівень госпіталізацій із коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій областях.

У Житомирській і Сумській областях перевищено коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу. Найбільше хворих наразі в Чернівецькій - 674 (дозволений максимум 75 на 100 тис. нас.,) Харківській - 465 та Запорізькій областях - 409.

Міністерство охорони здоров’я України

Станом на 5 жовтня в Україні було вісім областей, які відповідали критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 320 людей, 4 630 пацієнтів одужало.

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