В Україні вже працює 73% мобільної мережі – Федоров

Найвідчутніші проблеми наразі у Донецькій та Запорізькій областях.

Після наймасштабнішого знеструмлення внаслідок ракетної атаки росіян вже працює 73% мобільної мережі України.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram 26 листопада.

Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій.

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За словами віце-прем`єра, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

"У інших областях поки що маємо труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України", - підкреслив Федоров.

Російські окупанти 23 листопада завдали по Україні чергового ракетного удару. Поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Масовані ракетні атаки окупантів на енергетичну структуру призвели до перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

Вже 24 листопада до мережі почали поступово підключати міста України. Перше, що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.

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