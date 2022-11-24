В Україні вже розгорнули понад 3700 "Пунктів незламності": де українці можуть погрітися

В Україні станом на 9:00 ранку 24 листопада вже відкрили 3720 "Пунктів незламності".

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

До "Пунктів незламності" можуть прийти усі охочі українці під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.

"Пункт незламності"

Найближчий пункт можна знайти на мапі, перейшовши за посиланням.

Де погрітися українцям

В Україні розгорнули "Пункти незламності" у зв'язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням. Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Окрім цього, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під час відсутності електроенергії українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв'язку та генераторами.

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