В Україні вже скоро легалізують медичний канабіс – названо термін

Верховна рада України вже у листопаді може ухвалити закон про медичний канабіс.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений", - сказав він.

За його словами, законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу був повністю підтриманий на парламентському комітеті 4 листопада – до ухвалення в другому читанні з усіма комітетськими правками.

Проте Радуцький зауважив, що знайдуться окремі депутати, які намагатимуться "збити" цей закон.

На сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі, за розрахунками МОЗ і ВООЗ, може сягнути до 7 мільйонів людей. Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові і цивільні з больовими відчуттями.

"А у світі існує тільки два препарати вартістю близько 380 доларів і 220 євро - держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболювальне як канабіс", - пояснив Радуцький.

Законопроєктом передбачений дуже жорсткий контроль за зберіганням та обігом медичного канабісу.

Також документ знімає радянські обмеження про виробництво технічного канабісу, оскільки з нього виробляється і харчовий посуд, і текстиль, і багато інших побутових речей, каже представник комітету ВР.

"У законі встановлено, що після його ухвалення уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював", - підсумував Радуцький.

Медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде.

Нагадаємо, у липні закон про медичний канабіс ухвалили в першому читанні. "За" проголосувало 268 депутатів.

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