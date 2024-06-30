Співпраця із Rheinmetall: в Україні відновлюють перші німецькі машини, пошкоджені у боях

Перші німецькі бойові машини, пошкоджені на фронті, вже відновлюються на території України.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform.

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За його словами, із усіх наших іноземних партнерів Україна найбільше просунулося саме із машинобудівним та зброєбудівним німецьким концерном Rheinmetall.

"За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України. Тим самим ми довели іноземним партнерам, що здатні виконувати роботи високої складності. Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас", - сказав Сметанін.

Він зауважив, що українські професіонали здобули великий досвід ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, "яких не було з часів Другої світової війни".

Сметанін додав, що у довгостроковій перспективі - подальший розвиток і поглиблення взаємодії із Rheinmetall, у короткостроковій - ремонт артилерійських систем.

"Також великий проєк - виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx. Це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал та буде вкрай корисною для наших Сил оборони. Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, Україна отримає танк-гібрид Frankenstein, який збиватиме ракети та дрони.

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