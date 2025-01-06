В Україні вже зафіксовано перші випадки захворювання нового вірусу із Китаю

В Україні наразі офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію, однак реальна кількість хворих може бути значно вищою.

Про це написала лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

За словами лікарки, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період складає від 3 до 6 днів, а тривалість захворювання не перевищує десяти діб.

Водночас Голубовська каже, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби — легка (з нежиттю та кашлем) та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності.

Також для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни у легенях можуть включати такі ознаки, як "матове скло", ателектази та гіперроздуття.

Лікарка каже, що в випадку появи першим симптомів — нежить, кашель, задишка — необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану фахівчиня радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися з госпіталізацією.

"Прохання до лікарів – не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Памʼятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки за показниками температури, як за загальним станом хворого, особливо у груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектра дії може бути обґрунтовано", – закликала Голубовська.

Нагадаємо, за останні кілька днів в Китаї стався всплеск респіраторних захворювань, який нагадує подібний сплеск під час COVID-19.

У Пекіні наразі применшують масштаби захворюваності та видають це за "щорічне явище взимку", адже міжнародні звіти попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

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