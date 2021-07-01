В Україні взялися за питну воду: уряд ухвалив законопроєкт щодо покращення її якості

В Україні взялися за питну воду: уряд ухвалив законопроєкт щодо покращення її якості

На програму планують витрати майже 30 мільярдів гривень.

Уряд планує покращити якість питної води в Україні.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Відповідний законопроєкт вже ухвалили в рамках однойменної державної програми. На забезпечення українців якісною питною водою уряд планує витратити майже тридцять мільярдів гривень. Гроші підуть на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж, а також очисних споруд і мереж водовідведення.

"Згідно із законопроєктом, на заходи із забезпечення населення питною водою у 2022-2026 роках планується фінансування близько 28,5 млрд гривень. З них понад 16 млрд – кошти державного бюджету, ще 11 млрд грн – з інших джерел. У 2022 році йдеться про фінансування у розмірі понад 3 млрд гривень на вказані цілі", - повідомляє Урядовий портал.

В Україні сьогодні майже третина водопровідних мереж і 40% мереж водовідведення перебувають в аварійному стані та потребують негайної заміни. А в дев'яти областях країни воду привозять і подають за графіком. Це майже триста тисяч українців.

Варто зазначити, що після схвалення урядом законопроєкт буде передано на розгляд відповідного Комітету Верховної Ради України.

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