До України йде літня спека: чи дійсно чекати на аномальне підвищення "градусів"

Якою буде погода на початку липня: прогноз від синоптикині Діденко / © ТСН.ua

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В Україні 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека, проте про якесь «аномальне» підвищення температури поки не йдеться.

Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

Діденко прокоментувала чутки в Мережі про нібито «аномальну страшну спеку», що насувається до України.

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«Хто ці джерела, які розказують — важко сказати. Зрозуміло, що це переляк від західноєвропейської спеки. А я ж кажу весь час — цінуймо наш український помірно-континентальний клімат», — пише синоптикиня.

За її прогнозом, так звана «аномальна», «страшна» спека в Україну побуде 3, 4 та 5 липня. Вдень очікується в межах +28+32 градуси. На півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів.

Далі температура повітря понад 30 градів буде у південній частині. А на решті території значно стриманіше, +24+28 градусів тепла.

«Завтра липень в Україні розпочинаємо свіжою погодою із температурою повітря +20+25, на півдні до +28 градусів», — прогнозує Діденко.

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1 липня дощ ймовірний на північному сході України. На решті території — без опадів.

Погода у Києві

У Києві першого липня очікується вдень +20+22 градуси, вітер поривчастий, північно-західний, без опадів.

«Спека у столицю прийде 3 липня, 4 також попече, 5-6 липня попустить, 7-8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову — температурна скромність», — прогнозує Діденко.

Раніше ми писали, що вже від 2028 року «кліматичні гойдалки» на всій планеті стануть нестримнішими та жорстокішими.

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