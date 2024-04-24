В Україні є дефіцит електроенергії: без світла – понад 200 тис. споживачів

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію.
Внаслідок пошкодження енергооб'єктів протягом усієї доби в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. У зв’язку з обмеженням споживання без світла залишається 207 тис. споживачів на Харківщині.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
За даними "Укренерго", на ранок 24 квітня споживання електроенергії на 10% перевищувало рівень попереднього дня в цей самий час.
"Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", – йдеться в заяві.
У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію.
Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок 24 квітня в області було знеструмлено близько 207 тис. побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання світла для промисловості на Криворіжжі.
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Диспетчерський центр "Укренерго" змушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем країн Європи.
Також повідомляється, що на Одещині внаслідок ранкової атаки 24 квітня було пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонти і енергетики намагаються повернути світло до кінця дня.
Через негоду було знеструмлено 23 населені пункти у Хмельницькій області. З інших причин знеструмлені 400 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.
Нагадаємо, вранці 24 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого там виникли проблеми зі світлом. Енергетики ДТЕК почали повертати електрику до осель.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ранковий обстріл Одеси! Зникло світло, до 30 будинків пошкоджені
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