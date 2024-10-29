В Україні є тенденція до зростання фактів СЗЧ – голова Верховного Суду

На питання, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів: "Загрозливою".

В Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є", – сказав Кравченко.

Він не назвав кількості цих злочинів, однак запевнив, що ті великі цифри у ЗМІ перевищують реальну. На питання, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів: "Загрозливою".

"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання... необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", – вважає голова Верховного Суду.

Раніше адвокат Андрій Писаренко пояснив, яка різниця між СЗЧ та дезертирством.

Нагадаємо, 9 жовтня працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

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