В Україні є тенденція до зростання фактів СЗЧ – голова Верховного Суду

На питання, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів: "Загрозливою".
В Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями.
Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є", – сказав Кравченко.
Він не назвав кількості цих злочинів, однак запевнив, що ті великі цифри у ЗМІ перевищують реальну. На питання, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду відповів: "Загрозливою".
"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання... необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", – вважає голова Верховного Суду.
Раніше адвокат Андрій Писаренко пояснив, яка різниця між СЗЧ та дезертирством.
Нагадаємо, 9 жовтня працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Військовий утік з фронту і розповів про це в Мережі! ЩО БУЛО ДАЛІ
Читайте також:
- Підозрюваний у дезертирстві Гнезділов зробив гучну заяву у суді
- ДБР затримало Гнєзділова за публічне СЗЧ – всі деталі гучної справи
- "Збільшить випадки дезертирства в рази": Жорін про останню ініціативу Ради про СЗЧ