В Україні є єдиний регіон, де погіршується COVID-ситуація: Ляшко назвав, який саме

В Україні є єдиний регіон, де погіршується COVID-ситуація: Ляшко назвав, який саме

Загалом в Україні ситуація з COVID-19 наразі покращується.

Закарпатська область є єдиним регіоном України, де погіршується ситуація з коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні середній відсоток спаду госпіталізованих з коронавірусом складає -13%, натомість за останні сім днів кількість госпіталізованих в Закарпатській області зросла на +9% і темпи зростання щодня пришвидшуються.

Крім того, в області продовжується фіксувати стільки ж випадків коронавірусу, як і минулого тижня. Натомість середній показник спаду нових випадків захворювання в Україні складає -20%

"Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив складає +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи", - повідомив голова МОЗ.

Як уточнив Ляшко, зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області складає 62%, що на третину більше за середню завантаженість ліжок в Україні.

"На жаль, попри всі ці невтішні цифри, рівні охоплення щепленнями проти COVID-19 також залишається на незадовільно низькому рівні", - зауважив Ляшко.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити до України з ЄС уже за кілька тижнів. Є ймовірність, що його можуть завезти на Закарпаття заробітчани, які повертатимуться додому на новорічно-різдвяні свята.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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