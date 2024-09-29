В Україні є знеструмлення у шести областях: що відбувається в енергосистемі 29 вересня

Унаслідок обстрілів за минулу добу були знеструмлені населені пункти у шести областях.

Про це повідомляє Міненерго.

За даними відомства, енергетики активно відновлюють електропостачання, і вже вдалося увімкнути понад шість тисяч споживачів. Світло вимикати за графіками сьогодні не планують.

Через обстріли за минулу добу без світла перебували населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях. Найбільше постраждала Чернігівщина. Там без електрики залишилося 438 абонентів. У Харківській області енергетики також успішно відновили живлення після знеструмлення.

У західному регіоні були вимкнення абонентів через технологічні причини та грозу, але живлення вже відновлено. У центральних областях вимикалася високовольтна лінія через технічні порушення. Станом на зараз ситуація стабілізувалася.

Всього за добу було відновлено живлення для 6917 споживачів, але ще 490 населених пунктів залишаються частково або повністю без електрики через бойові дії та технічні проблеми.

Нагадаємо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що обстріли енергетичних об'єктів загрожують новим блекаутом — як це було у 2022-2023 роках.

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