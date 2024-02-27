В Україні єЧерга відтепер запрацює для водіїв легкових авто – Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.

Уряд під час засідання 27 лютого ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових автомобілів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті Кабміну.

"Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів", — зазначив очільник уряду.

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За словами прем’єр-міністра, за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов у частині актуалізації вартості платних номерних знаків для автомобілів.