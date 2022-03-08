В Україні єПідримку менше ніж за добу оформили понад 700 тисяч людей

В Україні єПідримку менше ніж за добу оформили понад 700 тисяч людей

Отримати гроші можна в додатку “Дія”. Для цього потрібно лише пройти реєстрацію.

В Україні менше ніж за добу єПідтримку оформили понад 700 тисяч людей, що мешкають у містах, де проходять найактивніші бойові дії.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Зранку запустили послугу і вже прийняли понад 700 000 заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни”, — наголосив Федоров.

Отримати гроші можна в застосунку “Дія”. Для цього потрібно лише пройти реєстрацію.

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