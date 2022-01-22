В Україні йтиме сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на неділю, 23 січня

Уночі стовпчики термометрів місцями опустяться до 14 градусів морозу.
У неділю, 23 січня, в Україні йтиме невеликий сніг, а в західних областях – помірний. На дорогах, крім більшості південних областей, ожеледиця.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Температура становитиме вночі 5-10 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У південних областях близько нуля. У північно-східній частині вночі 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу.
Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.ю У західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Київській області в неділю йтиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.
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