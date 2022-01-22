В Україні йтиме сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на неділю, 23 січня

В Україні йтиме сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на неділю, 23 січня

Уночі стовпчики термометрів місцями опустяться до 14 градусів морозу.

У неділю, 23 січня, в Україні йтиме невеликий сніг, а в західних областях – помірний. На дорогах, крім більшості південних областей, ожеледиця.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Температура становитиме вночі 5-10 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У південних областях близько нуля. У північно-східній частині вночі 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу.

Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.ю У західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області в неділю йтиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня 2022 року / Укргідрометцентр

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