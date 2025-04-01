В Україні від 1 квітня почали діяти нові правила бронювання працівників підприємств

Бронювання працівників / © ТСН

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В Україні від 1 квітня 2025 року всі бронювання, оформлені до цього часу, втрачають силу. Продовжити бронювання фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили свій статус критичності.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, передає пресслужба Міністерства економіки України.

У міністерстві наголошують, що від 1 квітня припиняється дія бронювань, оформлених за старою системою. Повертається стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (72 години), а бронювання зможуть отримати лише підприємства, які підтвердили свою критичність за новими правилами.

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Якщо підприємство ще не оновило статус критичності, йому потрібно оновити статус за новою процедурою. Після отримання підтвердження нового статусу потрібно повторно оформити бронювання працівників. Якщо у працівника вже є активне бронювання, його потрібно спершу анулювати.

Всі бронювання здійснюються лише через портал «Дія» в електронному форматі, без потреби оформлення паперових документів або наказів.

Нагадаємо, адвокатка Катерина Аніщенко розповідала, що бронювання від мобілізації не гарантує захисту від призову. Вона пояснювала, що деякі роботодавці вимагають проходження ВЛК для бронювання, хоча закон цього не передбачає. Це стосується як тих, хто підтверджує придатність до служби, так і працівників, які раніше не проходили військово-лікарську комісію.