В Україні з 1 липня збільшиться вартість палива: скільки буде коштувати бензин

Цього місяця не варто очікувати ажіотажу на купівлю пального.

В Україні з 1 липня можуть збільшити ставки акцизного податку на пальне. Це призведе до збільшення ціни, але “принципово” ситуація на ринку палива змінитися не повинна.

Про це в інтерв’ю “24 Каналу” розповів економіст Олег Пендзин.

За його словами, середня вартість палива у липні може зрости на 1,5 гривні за літр.

“Таке зростання ціни нічого принципово не змінить на ринку”, — упевнений експерт.

Водночас він додав, що цього місяця не варто очікувати ажіотажу на купівлю пального. Станом на зараз середня вартість палива в нашій державі становить:

А-95 преміум — 59,63 грн.

А-95 — 55,98 грн.

А-92 — 52,39 грн.

ДП — 52,73 грн.

Автогаз — 26,67 грн.

Аналізуючи ці дані можна дійти висновку, що після підвищення ціни середня вартість на бензин буде приблизно складати 57,50 гривень замість 56 зараз.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом зростуть ціни на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про підвищення акцизів на цей вид продукції.

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