В Україні від березня 10 мільйонам пенсіонерів збільшать пенсії: стало відомо, на яку суму

В Україні планується підвищення пенсій. Збільшення планується вже з перших днів весни та загалом торкнеться 10 мільйонів українців.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

“Дуже важлива річ, що під час дії воєнного стану, в умовах економічної кризи, затримки коштів Сполучених Штатів та інших партнерів держава виконує свої обіцянки насамперед щодо сектору безпеки та на другому місці соціальна програма, насамперед пенсійне забезпечення. Справді, вже з 1 березня буде в дії березневе підвищення пенсій на рівень інфляції. Воно торкнеться більше 10 мільйонів пенсіонерів, зросте в середньому на понад 300 грн”, - розповів Михайло Цимбалюк.

За його словами, мінімум пенсіонери отримають 150 гривень, максимум - 1500 гривень. Важливо, що це будуть і військові пенсіонери, і ті особи, які отримують мінімальну пенсію.

“Формула перерахунку буде проводитися автоматично. Це ще раз говорить, що Пенсійний фонд України перейшов на новітні технології обрахунку пенсій. Вона залежатиме від вислуги років, коли людина пішла на заслужений відпочинок, яку зарплату вона отримувала. Дуже важливо, що і минулого року, і цього, підвищення торкнеться державних службовців, військових пенсіонерів, а також осіб, які пішли на заслужений відпочинок, працюючи в органах місцевого самоврядування. Також особи, які є потерпілими в результаті Чорнобильської аварії. Було багато дискусій, проблем - вдалося, щоб і ця категорія громадян отримала індексацію”, - додав народний депутат.

Він також додав, що очікувалося більше відсотків - орієнтовно до 12. Але уряд провів обрахунок і вийшло в середньому 8-8,5%.

“Там враховувався рівень інфляції минулого року, середня зарплата, мінімальна зарплата і ріст економіки. Всі ці чинники дають можливість підняти на таку суму”, - підкреслив Цимбалюк.

Нагадаємо, що в Україні виплати пенсій можуть бути тимчасово припинені або ж скасовані. У законодавстві прописані причини, які можуть на це вплинути.

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