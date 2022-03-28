В Україні з початку березня через спалювання сухостою загинули вісім людей: фото

В Україні з початку березня через спалювання сухостою загинули вісім людей: фото

Ціна швидкого очищення ділянки від сухої рослинності виявилася трагічно неспівставною.

В Україні з початку березня через спалювання сухостою загинули вісім людей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

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Черговими жертвами пожеж в екосистемах Закарпаття стали двоє людей, які загинули минулої неділі при спалюванні сухостою. Зокрема, трагічні випадки сталися в с. Берегуйфалу Берегівського району та с. Ключарки на Мукачівщині.

"Загалом з початку місяця такі пожежі забрали життя восьми громадян. Ціна швидкого очищення ділянки від сухої рослинності виявилася трагічно неспівставною", - повідомляє МВС.

Нагадаємо, відтепер спалювання сухої трави розцінюється як диверсія - злочин, за який можна отримати покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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