В Україні від січня збільшиться зарплата у вчителів: Лісовий розповів, скільки будуть отримувати

Зараз педагоги отримують в середньому близько 13 тисяч гривень.

В Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярдів гривень. Основна частина грошей піде на зарплатню вчителям.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

Як зазначається, підвищення зарплат планується у два етапи. Перший - від січня підвищення на 10%. А вже з квітня зарплатня зросте на 12,6%.

“Ми розуміємо, які в країні пріоритети, що пріоритет - оборона, ми розуміємо, що певні виплати для вчителів були зняті. Але важливо те, що вони повертаються та підвищуються. Безумовно, ми повинні розуміти, що це ще далеко до тієї гідної зарплати, яку повинен отримувати вчитель”, - наголосив Оксен Лісовий.

Зараз педагоги отримують в середньому близько 13 тисяч гривень. Проте з січня вона буде близько 14 тисяч гривень, а з квітня - близько 16 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні 17% шкіл і досі не мають укриттів, а тому діти там можуть навчатися лише дистанційно.

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