В Україні від вересня зростуть стипендії: хто і скільки отримає

В Україні з 1 вересня 2025 року зростуть президентські академічні стипендії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Уряд затвердив зміни до постанови Кабміну №1047, які передбачають значне збільшення виплат для найуспішніших учнів, студентів і аспірантів.

Відтепер учні професійно-технічних закладів отримуватимуть 6320 грн, студенти коледжів і технікумів — 7600 грн, студенти університетів — 10 000 грн, а аспіранти — 23 700 грн.

Гончаренко наголошує, що мова йде лише про президентські стипендії, а не про всі види виплат. Він також закликав уряд підвищити звичайні академічні та соціальні стипендії, які наразі складають близько 2100 грн, а підвищені — майже 3000 грн.

Ексзаступник міністра освіти Михайло Винницький розповів, що у Верховній Раді розглядають законопроєкт №10399, який передбачає запровадження національних стипендій на рівні мінімальної зарплати для найуспішніших студентів. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже наступного року.

«Зараз якраз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, який говорить про те, що в нас мають з’явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани», — зазначив Винницький.

Паралельно уряд планує збільшити фінансування дошкільної освіти та підвищити зарплати вихователям, більшість з яких отримує мінімальну оплату праці.

Нагадаємо, в Україні останніми роками сформувалася розвинена система академічної мобільності, яка дозволяє студентам навчатися за кордоном протягом одного семестру за програмами обміну. Така можливість сприяє їхній соціалізації та розширює освітні горизонти.

Втім, виїхати на навчання можуть не всі — участь у програмах академічної мобільності здебільшого відбувається на конкурсній основі. Нині помітна кількість українських студентів уже користується цією нагодою. Подібні поїздки доступні і для науково-педагогічних працівників та викладачів, які можуть відвідувати міжнародні конференції та проходити підвищення кваліфікації.