В Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами: як діють зловмисники

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують "спрощену" процедуру оформлення документів.
Через активізацію шахраїв українців наполегливо просять користуватися послугами лише офіційних установ.
Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ.
Наразі через війну та запроваджений воєнний стан ситуація з оформлення біометричних паспортів є доволі складною. Проте адміністративні органи продовжують надавати послуги в безпечних районах.
Шахраї користуються ситуацією в країні та розміщують в мережі оголошення про так зване "посередництво". Українцям пропонують оформити документи за "спрощеною" процедурою.
У МВС нагадали, що оформити біометричні паспорти можна лише особисто та лише в одній з установ:
- підрозділі ДМС України;
- центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Нагадаємо, уряд підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.
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