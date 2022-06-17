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В Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами: як діють зловмисники

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В Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами: як діють зловмисники

Фото: Associated Press

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують "спрощену" процедуру оформлення документів.

Через активізацію шахраїв українців наполегливо просять користуватися послугами лише офіційних установ.

Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ.

Наразі через війну та запроваджений воєнний стан ситуація з оформлення біометричних паспортів є доволі складною. Проте адміністративні органи продовжують надавати послуги в безпечних районах.

Шахраї користуються ситуацією в країні та розміщують в мережі оголошення про так зване "посередництво". Українцям пропонують оформити документи за "спрощеною" процедурою.

У МВС нагадали, що оформити біометричні паспорти можна лише особисто та лише в одній з установ:

  • підрозділі ДМС України;
  • центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Нагадаємо, уряд підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.

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