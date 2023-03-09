В Україні з'явилася нова шахрайська схема: видають себе за "Нову пошту" та крадуть гроші

Шахраї вигадали новий спосіб обману українців через “Нову пошту”. В соцмережах вони масово розсилають повідомлення про розіграш шести тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі самої компанії.

Як зазначається, шахраї стали поширювати Мережею повідомлення про розіграш грошей, приурочений до 8 березня. Нечисті на руку громадяни використовують бренд “Нової пошти” та закликають українців переходити по посиланням та залишати свою особисту інформацію.

Проте робити цього у жодному разі не можна.

“Як зрозуміти, що це фейковий сайт: уважно подивись на посилання у повідомленні. Усі справжні посилання на наш сайт мають адресу novaposhta.ua. Не переходьте за посиланнями від незнайомців, які пишуть у месенджерах. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Не встановлюйте додатки, які надсилають незнайомці та не прив'язуйте до них свої банківські картки. Якщо ж ви все ж перейшоли за посиланням, оновить паролі від усіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї”, - наголосили в “Новій пошті”.

Нагадаємо, що в Україні викрили зловмисників, які оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених.

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