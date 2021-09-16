В Україні з'явилася нова смертельна гра для дітей: дихають газом і знімають відео для Мережі

В Україні з'явилася нова смертельна гра для дітей: дихають газом і знімають відео для Мережі

Від неї нещодавно в Дніпропетровській області помер підліток.

В Україні у дітей з'явилася нова небезпечна гра, яка вже призвела до загибелі. Вони вдихають газ із запальничок і балонів для їх заправляння.

Про це на своїй сторінці написав лікар Євген Комаровський.

За його словами, небезпечна гра називається сніфінг — це вид сучасної токсикоманії, коли діти вдихають газ із запальничок або балонів для їх заправки. У зоні ризику діти молодшого шкільного віку, а також підлітки.

"Уважно стежте за появою у дітей запальничок та інших ємностей з газом. Це може свідчити про те, що дитина в небезпеці", — підкреслив Євген Комаровський.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області 15-річний підліток надихався газу, впав і помер. Балон діти купили в магазині, пояснивши, що купують його для Тік-Току.

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