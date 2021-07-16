В Україні з'явилися нові правила утримання домашніх тварин: що тепер заборонено

Новий закон забороняє залишати тварин на самоті у закритому авто при температурі повітря більше +20ºС.

Верховна Рада України ухвалила закон, що впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. Наразі існує низка обмежень у поводженні з тваринами. До прикладу, тепер в Україні заборонено залишати собак без нагляду біля магазинів або відгодовувати птахів для фуа-гра.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Також читайте У ЄС заборонять тримати домашніх тварин в клітках до кінця 2027 року

Закон №2351 підтримали 285 нардепів. Документ вносить зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, Лісового кодексу, законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну поліцію", "Про Червону книгу України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Згідно з законом, за жорстоке поводження з тваринами підвищують штрафи, а також забороняють:

Утримувати тварин людям, на яких накладалося адміністративне стягнення або застосовувалися заходи впливу за жорстоке поводження з тваринами, упродовж року від дня набрання законної сили постановою про його стягнення;

Утримувати тварин особам, які притягалися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та якщо провадження у справі закрито за нереабілітуючими обставинами;

Жебракувати з тваринами ;

; Залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС;

за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС; Вбивати тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;

безпритульних тварин; Використовувати тварин як мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях зі стрільби;

при навчанні стрільбі або у змаганнях зі стрільби; Використовувати для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин;

в останній третині вагітності або недогодованих тварин; Використовувати в роботі з тваринами спорядження та інші засоби, що можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі тварин ;

; Утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких перебувають туші забитих тварин;

тварин або в яких перебувають туші забитих тварин; насильно годувати тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою , зокрема, забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);

, зокрема, (жирної печінки); Патрати, обсмалювати, знімати шкіру, коптити, відокремлювати частини тощо до припинення серцебиття тварини ;

; Дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

домашніх тварин як призи, нагороди чи премії; Завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення ;

; Дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану;

тварин у спосіб, що тварини та її загальному стану; Вбивати тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння ;

; Замуровування тварин у підвальних приміщеннях;

у підвальних приміщеннях; Залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив’язі становить менш як 20 метрів , крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів;

, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів; Незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без можливості сховатися у приміщенні , споруді тощо, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС;

, споруді тощо, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС; Залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами;

чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами; Утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях , оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги та до Списку II Бернської конвенції;

, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги та до Списку II Бернської конвенції; Використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

та закладах громадського харчування; Надавати фотопослуги з дикими тваринами , крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв;

, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв; Пропагувати жорстоке поводження з тваринами.

Також закон передбачає, що:

Вигулювати собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин, можна лише за наявності повідка ;

; На собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затвердженого Кабінетом міністрів України, має бути намордник ;

; На домашній тварині обов'язково має бути нашийник з ідентифікуючими позначками .

. Ветеринарне обслуговування має включати послуги з евтаназії для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб.

Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (у тому числі безпритульними) що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій – застосовується у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, - караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Дії, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, як в Україні минув день, коли собакам дозволили відвідувати офіс. Натхненники цієї традиції, яка зародилася у 1999 році в США, вважають, що, перебуваючи разом з господарем в офісі, домашні улюбленці не сумуватимуть удома, а заодно знизять стрес та піднімуть настрій працівникам.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання