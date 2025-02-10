В Україні з'явилися вакансії для унікальних фахівців: кого важко знайти

Серед професій, які сьогодні надзвичайно рідкісні, є й дуже цікаві вакансії.

В Україні 2024 року найзатребуванішими серед роботодавців були робітничі професії, як-от будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед рідкісних вакансій трапляються дійсно незвичайні професії.

Про це повідомив Державний центр зайнятості України.

Топ рідкісних професій

Апаратник вирощування дріжджів — спеціаліст, який займається розмноженням і вирощуванням дріжджів для різних галузей харчової промисловості, від хлібопекарства до виробництва кормів для тварин. Ця професія потребує високої точності в контролі температури, вологості та інгредієнтів.

Настроювач піаніно та роялів — фахівець, який точно налаштовує музичні інструменти, усуває дефекти, реставрує їх та забезпечує правильну роботу понад 10 тисяч деталей у піаніно та роялі. Це мистецтво, яке вимагає глибоких знань і майстерності.

Халвомісильник — спеціаліст, який відповідає за приготування східних десертів, як-от халва, контролюючи точність змішування білкової, горіхової та карамельної маси. Ця професія поєднує технології та мистецтво, де точність і дотримання рецептури є ключем до успіху.

Натурник — "живий об’єкт мистецтва", людина, яка позує для художників або фотографів. Вимоги до цієї професії включають фізичну виразність, гнучкість, витривалість і здатність стояти нерухомо протягом тривалого часу, що робить цю роботу фізично складною.

Бутафор — майстер, який створює муляжі предметів, що з’являються в театрах, кіно, музеях чи магазинах. Це може бути створення різних об’єктів, від реквізиту до декоративних елементів, і вимагає не лише творчого підходу, а й високої технічної майстерності.

Пастижер — спеціаліст, що створює перуки, шиньйони, брови, вуса та бороди для театру, кіно й модної індустрії. Ця професія вимагає здатності трансформувати людей, створюючи як класичні, так і фантастичні образи.

Ембріолог — фахівець у галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя за допомогою сучасних методів, як-от екстракорпоральне запліднення. Це складна й відповідальна професія, яка дає шанс багатьом людям стати батьками та приносить унікальне задоволення від допомоги в досягненні чудес у медицині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українському бізнесу наразі бракує понад 3 млн працівників, що становить 32% від чисельності персоналу.

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