В Україні з'явилися зухвалі грабіжники, які представляються працівниками МВС

У мережі почала ширитись інформація про групу людей, що видають себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та збирають особисті дані. Однак насправді МВС до цього не причетне.

В Мережі шириться інформація, що група людей видає себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та здійснює крадіжки в будинках. Вони нібито мають при собі документи та бланки із символікою МВС, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема біометричні дані, а саме зробити фотографію чи зняти відбиток пальців.

Верифікувавши інформацію в Міністерстві внутрішніх справ, Центр повідомив, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення.

"Крім того, жодних дій щодо підготовки до перепису наразі не проводиться", - додали в ЦПД.

Такі інформаційні вкиди, за даними центру, спрямовані на дискредитацію працівників системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади.



"Не передавайте свої документи, біометричні дані або будь-яку іншу особисту інформацію незнайомим людям. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно зателефонуйте до поліції", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше в прокремлівських Telegram-каналах та соціальних мережах активно поширився фейк про нібито заяву головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо готовності капітулювати.

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