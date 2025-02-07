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В Україні з’явиться Комітет з єдності та інформаційної політики: для чого це потрібно

В Україні з’явиться Комітет з єдності та інформаційної політики: для чого це потрібно

Кабмін створює новий орган для розвитку інформаційної політики та культурної дипломатії. Фото: ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Основна мета нового комітету — консолідація зусиль у сферах національної єдності, формування державної інформаційної політики та розвиток культурної дипломатії.

Уряд України ухвалив рішення про створення Комітету з національної єдності, інформаційної політики та культури.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.

До його складу увійдуть:

  • міністр національної єдності;
  • міністр Кабінету Міністрів;
  • міністр культури та стратегічних комунікацій;
  • міністр закордонних справ;
  • низка заступників міністрів відповідно до їхніх функціональних повноважень.

Рішення про створення Комітету було прийнято через потребу підсилити роботу органів влади у цих напрямках.

Нагадаємо, кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

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