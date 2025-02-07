В Україні з’явиться Комітет з єдності та інформаційної політики: для чого це потрібно

Основна мета нового комітету — консолідація зусиль у сферах національної єдності, формування державної інформаційної політики та розвиток культурної дипломатії.

Уряд України ухвалив рішення про створення Комітету з національної єдності, інформаційної політики та культури.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.

До його складу увійдуть:

міністр національної єдності;

міністр Кабінету Міністрів;

міністр культури та стратегічних комунікацій;

міністр закордонних справ;

низка заступників міністрів відповідно до їхніх функціональних повноважень.

Рішення про створення Комітету було прийнято через потребу підсилити роботу органів влади у цих напрямках.

Нагадаємо, кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

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