В Україні з’явиться Комітет з єдності та інформаційної політики: для чого це потрібно

Основна мета нового комітету — консолідація зусиль у сферах національної єдності, формування державної інформаційної політики та розвиток культурної дипломатії.
Уряд України ухвалив рішення про створення Комітету з національної єдності, інформаційної політики та культури.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.
До його складу увійдуть:
- міністр національної єдності;
- міністр Кабінету Міністрів;
- міністр культури та стратегічних комунікацій;
- міністр закордонних справ;
- низка заступників міністрів відповідно до їхніх функціональних повноважень.
Рішення про створення Комітету було прийнято через потребу підсилити роботу органів влади у цих напрямках.
Нагадаємо, кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.
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