В Україні з'явиться новий податок на авто: кому та скільки доведеться заплатити 2025 року

Перелік моделей "податкових" авто поки що не відомий.

У 2025 році Міністерство економіки України запровадить новий податок для власників автомобілів віком до п’яти років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.

Зазначається, що сума відрахувань складе 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль.

У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

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Перелік моделей автомобілів, які підпадають під новий податок, стане відомий після 1 лютого 2025 року, коли Мінекономіки опублікує відповідний список.

Ймовірно, до цієї категорії увійдуть преміальні марки, такі як Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інші.

Сплатити податок власники повинні протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення від податкової служби, але не пізніше 1 липня.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні ввели нові податки для продавців нерухомості, зокрема, був збільшений військовий збір, ПДФО, внесок до Пенсійного фонду та державне мито.

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