В Україні з'явиться військовий омбудсмен: за що він відповідатиме - розповів Лубінець

Новий структурний підрозділ - Центральне управління захисту прав військовослужбовців - діятиме при Міноборони.
Військовий омбудсман - це представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Його першочергове завдання - це захист прав українських військових і членів їхніх родин.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він пояснив, що йдеться про розгляд звернень і скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок і розслідування виявлених порушень. Наприклад, порушення права на відпустку чи ненадання соціальних гарантій
"Розумію важливість та необхідність цього рішення. Проте хочу зазначити, що офіс уповноваженого ВР України з прав людини займається захистом прав військовослужбовців та правоохоронців, представників усього сектору безпеки та оборони. Зауважу, що функції військового омбудсмана юридично і фактично виконує представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони", - зауважив Лубінець.
Він нагадав, що їхня інституція - це незалежний конституційний державний орган, який діє в межах окремого законодавства, зокрема, виконує функції військового омбудсмана.
"Вже окреслюємо плани і готові працювати на результат! Адже обов’язок військовослужбовців - захищати державу, а обов’язок держави - захищати права військовослужбовців!", - підсумував омбудсмен.
Як повідомляли раніше, Міністерство оборони України напередодні анонсувало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців.
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