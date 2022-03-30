В Україні з'явився легіон "Свобода Росії" з колишніх військових РФ, які повстали проти режиму Путіна

Добровольці виступають проти режиму Путіна.
В Україні з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців із числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляється на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram.
Перші добровольці легіону вже проходять індивідуальну підготовку. Під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України зараз вони вивчають гранатомет NLAW.
"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за Україну воюють представники 52 країн світу в складі Інтернаціонального легіону.