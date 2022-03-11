В Україні з'явився реєстр нотаріусів, які працюють у воєнний час

Список буде регулярно доповнюватись.

Опендатабот разом з Нотаріальною палатою України створили реєстр нотаріусів зі всієї України, які продовжують працювати попри воєнний час.

Список нотаріусів буде регулярно доповнюватись.

"Через військовий стан більшість нотаріальних контор зачинено. Проте для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або ж довіреними особами потрібна нотаріально засвідчена згода батьків", - йдеться у повідомленні.

Для українців доступний перелік нотаріусів, їх контакти та режим роботи. Нотаріусів у списку відсортовано за містами та районами.

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