В Україні з'являться додаткові системи Patriot: США готує важливу заяву

Зараз Україна має на озброєнні щонайменше чотири комплекси Patriot, які надали США та Німеччина.

США планує призупинити всі відкриті замовлення на ЗРК Patriot та ракети-перехоплювачі. Тривати це буде до того часу, поки Україна не отримає достатньо захисту від російських атак.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

Як зазначається, рішення про призупинення замовлень на Patriot буде оголошено після заявили президента США Джо Байдена щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони до України, яку він оголосив минулого тижня в Італії.

Байден заявляв, що п’ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи ППО в Україну, тому іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, адже “все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені”.

“Заява США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту своїх міст і критично важливої інфраструктури”, - зазначили для Financial Times двоє людей, обізнаних з цим рішенням.

Водночас Польща, Румунія і Німеччина є одними з європейських країн, які мають відкриті замовлення на системи Patriot. Проте і Іспанія має таке замовлення, а коаліція країн НАТО в січні замовила 1000 ракет Patriot.

Зі свого боку Іспанія, Греція та Румунія мають у своєму арсеналі ЗРК Patriot, проте наразі не дозволяють передавати їх Україні.

Зі свого боку у Польщі заявили, що її Patriot захищають інфраструктуру, яка використовується для постачання західної зброї через її кордон в Україну, тому вони вже розгорнуті для захисту зруйнованої війною країни.

У виданні також підкреслюють, що зараз Україна має на озброєнні щонайменше чотири комплекси Patriot, які надали США та Німеччина.

"Вирішення проблеми нестачі боєприпасів та прогалин у системі протиповітряної оборони України має важливе значення для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури і є не менш важливим, ніж стабілізація лінії фронту. Російські удари завдали значної шкоди неядерній енергетиці України, а російські безпілотники все частіше можуть атакувати українські позиції за лінією фронту через відсутність прикриття протиповітряної оборони”, - наголосив старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Нагадаємо, що російські окупанти почали бити по авіабазах в Україні. Росія стурбована тим, що Сили оборони завдають авіаударів по цілях у РФ, і майбутнім надходженням літаків F-16.

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