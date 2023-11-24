В Україні з’являться дві нові “армії”: очільник Мінцифри розповів подробиці

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу в Україні "Армії роботів" та "Армія РЕБ (радіоелектронної боротьби)”.

Про це він говорив під час прямого включення на ForbesTech-2023, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", - сказав Федоров.

Окрім того він нагадав про успіхи "Армії дронів".

“Ми запустили проєкт “Армія дронів”. Цього року ми збільшили виробництво в понад 100 разів. В Україні – одні з найкращих умов у світі, аби розвивати цей напрямок. Наприклад, лише за один день 80 одиниць ворожої техніки було вражено БпЛА. Йдеться про броньовану техніку, гармати тощо”, - розповів Федоров.

На фінансування проєктів "Армії дронів" у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд грн до кінця 2023 року і 43 млрд грн у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд грн.

Нагадаємо, компанія “Українська бронетехніка” працює над постачанням і випробуванням кількох систем радіоелектронної боротьби купольного типу для захисту бронеавтомобілів від ворожих дронів.

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