В Україні з'являться платні дороги: вже розробляють 6 ключових маршрутів

Україна готується до запуску платних доріг. Уряд вже розробив відповідний законопроєкт і розпочав аналіз трафіку на 6 ключових маршрутах, щоб визначити, чи варто впроваджувати платні дороги.

Що передбачає таке нововведення, чому і коли його хочуть запровадити – дивіться в ексклюзиві TSN.UА.

Як пояснив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, питання платних доріг – це вимога Європейського Союзу

"У нас напрацьований законопроект щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогах, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", – каже заступник міністра.

Деркач зазначив, що після аналізу трафіку буде ухвалено рішення, тому рано чи пізно платні дороги все одно будуть в Україні. Тож зовсім скоро платити доведеться і за те, що ти просто пересуваєшся дорогою рідного міста.

Більше інформації – в ексклюзиві TSN.UA "УКРАЇНІ З'ЯВЛЯТЬСЯ ПЛАТНІ ДОРОГИ: під прицілом – 6 маршрутів!"

Нагадаємо, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповідав, що нова редакція ДСТУ 4092:2024 не передбачає суттєвих змін у роботі світлофорів.

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