В Україні з'являться сертифікати військовозобов'язаних: кому і для чого видаватимуть

Арахамія стверджує, що новий документ дозволить державі краще розуміти обсяг мобілізаційного ресурсу.
В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних для громадян мобілізаційного віку, який наразі починається з 27 років і закінчується після 60.
Про це повідомив народний депутат, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія під час організованої в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group панельної дискусії "2024: сценарії для країни", інформує LB.ua.
За його словами, спочатку влада думала про сертифікати військовозобов'язаних для кожної людини призовного віку, але потім вирішила зробити їх лише для українців мобілізаційного віку (зараз це 27-60 років).
"Зробити це таким чином для того, щоб ми, як держава, розуміли, який у нас мобресурс", – пояснив Арахамія.
Він сподівається, що нова модель запрацює через чотири місяці.
Крім того, Арахамія виступив за так звану смарт-мобілізацію: щоб під час мобілізації враховували всі навички військовозобов'язаного, освіту, професію у цивільному житті.
"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", – підсумував він.
Нагадаємо, 16 січня Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.
ТСН.ua зібрав усі подробиці про цей закон.
Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.
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