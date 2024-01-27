В Україні з'являться сертифікати військовозобов'язаних: кому і для чого видаватимуть

В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних для громадян мобілізаційного віку, який наразі починається з 27 років і закінчується після 60.

Про це повідомив народний депутат, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія під час організованої в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group панельної дискусії "2024: сценарії для країни", інформує LB.ua.

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За його словами, спочатку влада думала про сертифікати військовозобов'язаних для кожної людини призовного віку, але потім вирішила зробити їх лише для українців мобілізаційного віку (зараз це 27-60 років).

"Зробити це таким чином для того, щоб ми, як держава, розуміли, який у нас мобресурс", – пояснив Арахамія.

Він сподівається, що нова модель запрацює через чотири місяці.

Крім того, Арахамія виступив за так звану смарт-мобілізацію: щоб під час мобілізації враховували всі навички військовозобов'язаного, освіту, професію у цивільному житті.

"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", – підсумував він.

Нагадаємо, 16 січня Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про цей закон.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.

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