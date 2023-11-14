В Україні за добу до МВС надійшло понад сотню звернень про зниклих безвісти: Клименко розповів деталі

В Україні за останній тиждень до Секретаріату Уповноваженого МВС надійшло 613 повідомлень про зниклих безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як зазначається, тільки за останню добу фахівці опрацювали 102 звернення громадян про зниклих безвісти українців. А за час роботу “гарячої лінії” кількість сягнула 3627.

“За кожне звернення спеціалісти беруться зі всією увагою. Це кропітка й складна праця, що вимагає не тільки професійних навичок, а й людських: емпатії та розуміння горя родин. Наші фахівці опрацьовують кожне таке звернення, що прискорює верифікацію осіб та їх розшук. Так, до управління надійшло вже понад 890 уточнюючих анкет. Ми вдячні за довіру громадян і просимо й надалі надавати інформацію про зниклих безвісти за особливих обставин. Кожен громадянин для нас важливий”, - розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, що війна в Україні може затягнутися ще на п'ять років.

Читайте також: