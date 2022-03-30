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В Україні за добу зареєстрували понад тисячу нових підприємців: який бізнес відкривають

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В Україні за добу зареєстрували понад тисячу нових підприємців: який бізнес відкривають

pixabay.com

У топі за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера, роздрібна та оптова торгівля. 

Лише за одну добу після відновлення послуги автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" українці зареєстрували понад 1 000 нових бізнесів.

Про це 30 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єдиний державний реєстр було вимкнено, щоб дані українців були в повній безпеці

У топі за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера, роздрібна та оптова торгівля

Нагадаємо, що у Києві місцева влада закликає українських підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу. 

Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу

Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу

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