В Україні за добу зареєстрували понад тисячу нових підприємців: який бізнес відкривають

В Україні за добу зареєстрували понад тисячу нових підприємців: який бізнес відкривають

У топі за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера, роздрібна та оптова торгівля.

Лише за одну добу після відновлення послуги автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" українці зареєстрували понад 1 000 нових бізнесів.

Про це 30 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єдиний державний реєстр було вимкнено, щоб дані українців були в повній безпеці.

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У топі за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера, роздрібна та оптова торгівля.

Нагадаємо, що у Києві місцева влада закликає українських підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.

Уряд закликав підприємців із заходу України відновлювати звичну роботу

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