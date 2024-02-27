В Україні за два роки війни істотно зменшилася кількість населення: названо цифру, яка може шокувати

В Україні за два роки повномасштабної війни, яку розв’язала РФ, населення скоротилося з 42 до 35 мільйонів осіб.

Про це повідомив заступник директора українського державного Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.

Як зазначається, за час повномасштабного вторгнення РФ, враховуючи дані ООН, за кордоном перебувають 6,5 мільйонів українців. Проте треба розуміти, що зазначена цифра у 42 мільйоні осіб фігурувала як офіційна оцінка кількості населення на підконтрольній Україні території - без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Експерти вважають, що насправді кількість населення була менша - в межах 35-28 мільйонів. Оскільки ще тоді мільйони українців перебували за кордоном на заробітках.

Водночас Олександр Гладун в інтерв’ю DW заявив, що Європа після війни українських біженців повертатиме неохоче.

“У сучасній Європі демографічна ситуація також не дуже хороша, тому вони зацікавлені в українцях. І, швидше за все, у більшості країн буде політика, спрямована на те, щоб їх залишити з огляду на нинішні активні дії щодо їх адаптації”, – заявив демограф.

Крім того, після війни демограф прогнозує зустрічні міграційні потоки - тобто частина чоловіків поїде до своїх родин за кордон.

Проте кількість населення зменшується не тільки через виїзд українців за кордон, а ще й через смертність. І причина тут не лише у загибелі внаслідок бойових дій, а й через знищення рівня медобслуговування та зростання серцево-судинних захворювань. За два роки війни на підконтрольних нашій державі територіях зареєстрували понад мільйон смертей: у 2022 році - практично 542 тисячі, у 2023 році - понад 496 тисяч.

Експерт каже, що падіння показника у 2023 році пов’язане з тим, що зменшилась кількість областей, охоплених війною. Проте у 2021 році смертність була вищою - померли 714 тисяч людей.

Водночас Гладун не знає, чи входить до цифр Мін’юсту статистика щодо загиблих військових, оскільки вона засекречена. Але вважає, що має входити, оскільки їхнім сім’ям також видаються документи про смерть.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення Росії призвело до кризи народжуваності в Україні, показники якої падають ще від 2013 року приблизно на 7% щороку.

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