В Україні за два тижні більш ніж удвічі зріс рівень смертності від коронавірусу - KSE

В Україні за два тижні більш ніж удвічі зріс рівень смертності від коронавірусу - KSE

Ганиченко наголосив, що такі темпи є дуже небезпечними.

За останні два тижні рівень смертності від COVID-19 в Україні збільшився більш ніж удвічі.

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Про це під час брифінгу 28 вересня сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Смертність зростає такими ж темпами, як ми бачили до цього зростання і рівня захворюваності, і рівня госпіталізацій. Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше - 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі", - заявив він.

Однак, за його словами, у KSE не очікують, що вони зростатимуть у такому ж різкому співвідношенні. Зокрема, експерти прогнозують, що зростання смертності має сповільнитися.

"На це є дві причини: зараз ми будемо входити у більш жорсткий рівень обмежень "помаранчевого" рівня, коли на рівні регіональному будуть прийматися ті чи інші додаткові обмеження, а також вже незабаром ми побачимо перші "червоні" регіони. Це впливатиме позитивно на зменшення рівня смертності. А друге – це, звичайно, нарощування темпів вакцинації, які ми зараз спостерігаємо в Україні", - пояснив Ганиченко.

Він нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний). "Поточний квартал проходить зараз абсолютно прогнозовано… Показник смертності рухається за «жовтим» сценарієм… І ми очікуємо, що на кінець вересня ми будемо мати близько 56-57 тисяч померлих, і цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тисяч померлих", - зазначив експерт.

Ганиченко також додав, що, незважаючи на те, що темпи зростання рівня смертності сповільняться, вона все ж продовжить зростати.

Нагадаємо, від 23 вересня уся Україна вже перейшла до "жовтої" зони карантину. Як раніше повідомляв головний санлікар країни, упродовж найближчих двох-трьох тижнів чотири регіони України можуть перейти у "червону" зону. Водночас у МОЗ повідомили, що очікують пік захворюваності на COVID-19 приблизно в листопаді.

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