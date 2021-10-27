В Україні за останні два тижні стався третій землетрус: який регіон сколихнуло цього разу

В Україні за останні два тижні стався третій землетрус: який регіон сколихнуло цього разу

Магнітуда підземних поштовхів (за шкалою Ріхтера) була 3, 1 бали.

У Закарпатській області сьогодні, 27 жовтня, у зафіксували землетрус. Його джерело було в районі міста Виноградів, на глибині 7 км.

Про це повідомляють у Головному центрі спецконтролю.

Відомо, що підземні поштовхи були зафіксовані о 04:44 ранку. Магнітуда за шкалою Ріхтера склала 3,1. За класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних.

За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, 19 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

А 12 жовтня неподалік Богородчан, що в Івано-Франківській області, теж зареєстрували землетрус, на глибині 5 км з магнітудою 2,3 бала.

Новини України: мешканці чотирьох західних областей відчули поштовхи землетрусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання