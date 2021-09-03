В Україні за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу - KSE

В країні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19.
Україна перетнула граничні показники та опинилися на порозі виходу із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, тобто на порозі запровадження карантинних обмежень.
Як заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, в Україні за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу.
Зокрема, зазначається, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування перетнув граничнично допустимі для "зеленої" зони 4%. Добові госпіталізації відновили зростання та пришвидшилися на 15% за тиждень. "Регіоном-антилідером" за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область.
"Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка з киснем. Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)", — зауважив Ганиченко.
Щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.
Нагадаємо, раніше у Національній академії наук України повідомили, що прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.