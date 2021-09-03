В Україні за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу - KSE

В Україні за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу - KSE

В країні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19.

Україна перетнула граничні показники та опинилися на порозі виходу із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, тобто на порозі запровадження карантинних обмежень.

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Як заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, в Україні за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу.

Зокрема, зазначається, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування перетнув граничнично допустимі для "зеленої" зони 4%. Добові госпіталізації відновили зростання та пришвидшилися на 15% за тиждень. "Регіоном-антилідером" за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область.

"Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка з киснем. Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)", — зауважив Ганиченко.

Щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.

Нагадаємо, раніше у Національній академії наук України повідомили, що прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.

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