В Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми – Офіс генпрокурора

В Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, зокрема сім обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

Як зазначили правоохоронці, 2023 року було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Серед прикладів: забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян рф, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.

Нагадаємо, народний депутат Данило Гетманцев назвав переваги закону про онлайн-казино.

Читайте також провідні новини дня: