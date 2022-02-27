В Україні заблокували соцмережі пропагандиста Шарія і його дружини

В Україні заблокували соцмережі пропагандиста Шарія і його дружини

Пропагандист постійно поширює проросійський контент.

Пропагандист Анатолій Шарій, якого звинувачують у державній зраді, поскаржився на те, що йому обмежили доступ до сторінки у Facebook на території України. Під обмеження потрапили й сторінки його дружини.

Про це Ольга та Анатолій Шарії повідомили у Мережі.

У тому, що Шаріям обмежено доступ до соцмереж, кремлівські пропагандисти звинувачують саме українську владу. Вони нарікають, що начебто, тепер суспільству, за їхніми словами, "закрили доступ до інформації".

Насправді ж наголосимо, Шарій розповсюджує небезпечний проросійський контент, який в умовах війни є інформаційною зброєю.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: