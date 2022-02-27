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В Україні заблокували соцмережі пропагандиста Шарія і його дружини

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В Україні заблокували соцмережі пропагандиста Шарія і його дружини

скриншот з відео

Пропагандист постійно поширює проросійський контент.

Пропагандист Анатолій Шарій, якого звинувачують у державній зраді, поскаржився на те, що йому обмежили доступ до сторінки у Facebook на території України. Під обмеження потрапили й сторінки його дружини.

Про це Ольга та Анатолій Шарії повідомили у Мережі.

У  тому, що Шаріям обмежено доступ до соцмереж, кремлівські пропагандисти звинувачують саме українську владу.  Вони нарікають, що начебто, тепер суспільству, за їхніми словами, "закрили доступ до інформації". 

Насправді ж наголосимо, Шарій розповсюджує небезпечний проросійський контент, який в умовах війни є інформаційною зброєю.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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