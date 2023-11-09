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В Україні заборонили 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ: серед них відомі сайти з фільмами (список)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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В Україні заборонили 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ: серед них відомі сайти з фільмами (список)

В Україні заборонили трансляцію 16 російських медіасервісів / Фото: unsplash.com

У списку – відомі медіасервіси для перегляду фільмів: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad та інші.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні.

Про це йдеться на сайті Нацради.

Рішення про заборону ухвалили на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора, використання російської як мови інтерфейсу за замовчуванням.

Серед інших причин заборони: правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ, а для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з Росії.

До списку увійшли:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрёшка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено загалом 22 медіасервіси.

Раніше голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк пояснила, як Україна бореться з російською пропагандою.

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Дата публікації
Перегляди
1353
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