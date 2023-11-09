В Україні заборонили 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ: серед них відомі сайти з фільмами (список)

У списку – відомі медіасервіси для перегляду фільмів: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad та інші.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні.
Про це йдеться на сайті Нацради.
Рішення про заборону ухвалили на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора, використання російської як мови інтерфейсу за замовчуванням.
Серед інших причин заборони: правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ, а для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з Росії.
До списку увійшли:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрёшка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено загалом 22 медіасервіси.
Раніше голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк пояснила, як Україна бореться з російською пропагандою.
Читайте також: