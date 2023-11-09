В Україні заборонили 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ: серед них відомі сайти з фільмами (список)

У списку – відомі медіасервіси для перегляду фільмів: KINOGO, HD REZKA, Kinokrad та інші.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні.

Про це йдеться на сайті Нацради.

Рішення про заборону ухвалили на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора, використання російської як мови інтерфейсу за замовчуванням.

Серед інших причин заборони: правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ, а для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з Росії.

До списку увійшли:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено загалом 22 медіасервіси.

Раніше голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк пояснила, як Україна бореться з російською пропагандою.

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