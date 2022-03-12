В Україні заборонили експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів

Йдеться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.

Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Йдеться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні 12 березня.

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"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо", - зазначив він.

Сьогодні, 12 березня, вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, російські військові 12 березня влучили ракетою та зруйнували продовльчий склад у Квітневому Броварського району Київської області.